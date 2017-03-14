В Пскове утверждён график отключения горячей воды (ТАБЛИЦА)
14 Марта 2017 - 10:18Главная → Хроника дня
Утверждён план ремонта тепловых сетей на 2017 год, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
Ежегодный ремонт котельных проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Ежегодный ремонт котельных проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
|№ п/п
|Наименование тепловых сетей,
центральных тепловых пунктов
|Время остановки
|Начало
|Окончание
|Тепловые сети
|Район "Запсковье"
|1
|От котельной №9 "СВПУ"ул.Инженерная,3
|19.06.17
|03.07.17
|2
|От котельной №23 ул. Волкова, 3
|19.06.17
|03.07.17
|3
|От котельной №22 ул. Первомайская, 43
|19.06.17
|03.07.17
|4
|От котельной №19 ул. Л. Поземского, 63
|19.06.17
|03.07.17
|5
|От котельной №10 "Тиконд" ул. Ижорского бат.24
|05.06.17
|19.06.17
|6
|От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124
|05.06.17
|19.06.17
|7
|От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» ул. Л. Поземского, д. 121
|Окончание отопительного сезона
|Начало отопительного сезона
|Район "Завеличье"
|8
|От котельной №1 "Районная" Гаражный пр.12;
кот. №20 Гаражный пр.5
|07.08.17
|21.08.17
|9
|От котельной №2 "Плодоовощ"ул.Я.Райниса.53
|03.07.17
|17.07.17
|10
|От котельной №18 ул. Маргелова, 2км
|07.08.17
|21.08.17
|11
|От котельной №17 ул. Коммунальная, 22б
|26.06.17
|10.07.17
|12
|От котельной №3 Рижский пр-т., 43а
|26.06.17
|10.07.17
|13
|От котельной №14 "Горбольница" 1. ул.Коммунальная,22б 2.
|15.05.17
|19.05.17
|11.09.17
|15.09.17
|14
|От котельной №12 ул. Конная, 8а
|24.07.17
|07.08.17
|15
|От котельной №13 ул. Народная, 33
|24.07.17
|07.08.17
|16
|От котельной №5 ул. Чехова, 4а
|24.07.17
|07.08.17
|17
|От котельной №11 Военный городок «Кресты",129а
|15.05.17
|29.05.17
|18
|От котельной №7 "Школа-интернат" ул. Сов. армии,54
|19.06.17
|03.07.17
|19
|От котельной №8 "Псковкирпич" Боровая,26а
|03.07.17
|17.07.17
|20
|От котельной №15 "Дорпрогресс" Ленинградское шоссе,11б
|05.06.17
|19.06.17
|21
|От котельной №16 "ПРБ" ул. Ленинградское ш.,65
|12.06.17
|26.06.17
|22
|От котельной ул. М. Горького, 21а
|26.06.17
|10.07.17
|23
|От котельной №21 "Лесхоз" Экипажа Гудина,2
|Окончание отопительного сезона
|Начало отопительного сезона
|24
|От котельной №25 Рижский пр.,5а (крышная)
|29.05.17
|05.06.17
|25
|От котельной №4 "Школа №16" Ленинградское шоссе, 49
|Окончание отопительного сезона
|Начало отопительного сезона
|26
|От котельной №6 "Школа №13" ул. Пригородная, 9
|Окончание отопительного сезона
|Начало отопительного сезона
|27
|От котельной №27 "Элтерм" ул. Солнечная, 14
|22.05.17
|05.06.17
|28
|От котельной № 3, Кислякова, 3а
|10.07.17
|23.07.17
|ЦТП
|От котельной №1 "Районная", кот. №20
|1
|ЦТП 1-1 Коммунальная, 59а
|07.08.17
|21.08.17
|2
|ЦТП 1-2 Кузбасской див., 30а
|07.08.17
|21.08.17
|3
|ЦТП 1-3 Коммунальная, 67
|07.08.17
|21.08.17
|4
|ЦТП 1-4 Коммунальная, 77
|07.08.17
|21.08.17
|5
|ЦТП 1-5 Коммунальная, 48
|07.08.17
|21.08.17
|6
|ЦТП 1-6 Юбилейная, 62
|07.08.17
|21.08.17
|7
|ЦТП 1-7 Западная, 3
|07.08.17
|21.08.17
|8
|ЦТП 1-8 Юбилейная, 71б
|07.08.17
|21.08.17
|9
|ЦТП 1-9 Юбилейная, 89
|07.08.17
|21.08.17
|10
|ЦТП 1-10 Западная, 8
|07.08.17
|21.08.17
|11
|ЦТП 1-11 Рижский пр-т., 69
|07.08.17
|21.08.17
|12
|ЦТП 1-12 Западная, 4
|07.08.17
|21.08.17
|13
|ЦТП 1-13 Рокоссовского, 10
|07.08.17
|21.08.17
|14
|ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а
|07.08.17
|21.08.17
|15
|ЦТП 1-15 Байкова, 4
|07.08.17
|21.08.17
|16
|ЦТП 1-19 Юбилейная, 34
|07.08.17
|21.08.17
|17
|ЦТП 2-2 Рижский пр-т., 49
|07.08.17
|21.08.17
|От котельной №18 "Маргелова"
|18
|ЦТП 2-17 Космическая, 6а
|07.08.17
|21.08.17
|От котельной №12 "Конная, 8а"
|19
|ЦТП 2-4 М. Горького, 57
|24.07.17
|07.08.17
|20
|ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5
|24.07.17
|07.08.17
|21
|ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12
|24.07.17
|07.08.17
|22
|ЦТП 2-10 Петровская, 49
|24.07.17
|07.08.17
|23
|ЦТП 2-11-И М. Горького, 35
|24.07.17
|07.08.17
|24
|ЦТП 2-12 Конная, 6
|24.07.17
|07.08.17
|25
|ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а
|24.07.17
|07.08.17
|26
|ЦТП 2-19-И Лагерная, 3
|24.07.17
|07.08.17
|27
|ЦТП 2-20 Малясова, 2
|24.07.17
|07.08.17
|28
|ЦТП 2-21 Красноармейская, 26
|24.07.17
|07.08.17
|От котельной №3 "Рижский пр-т., 43а"
|29
|ЦТП 1-16 Коммунальная, 25
|26.06.17
|10.07.17
|30
|ЦТП 2-1 Рижский пр-т., 29/31
|26.06.17
|10.07.17
|От котельной №5 "Чехова, 4а"
|31
|ЦТП 2-14 Госпитальная, 15
|24.07.17
|07.08.17
|32
|ЦТП 2-15 Госпитальная, 17
|24.07.17
|07.08.17
|От котельной №13 "Народная, 33"
|33
|ЦТП 2-16 Рижский пр-т., 68
|24.07.17
|07.08.17
|34
|ЦТП 2-3 Юбилейная, 65
|24.07.17
|07.08.17
|35
|ЦТП 2-5 Рижский пр-т., 22
|24.07.17
|07.08.17
|36
|ЦТП 2-6 Народная, 18
|24.07.17
|07.08.17
|37
|ЦТП 2-7 Народная, 53
|24.07.17
|07.08.17
|От котельной №10 "Тиконд"
|38
|ЦТП 1-17 Алехина, 1
|05.06.17
|19.06.17
|39
|ЦТП 1-18 Алехина, 24
|05.06.17
|19.06.17
|40
|ЦТП 1-20 Ижорского бат., 6б
|05.06.17
|19.06.17
|От котельной №2 "Плодоовощ"
|41
|ЦТП 2-18 Я. Райниса, 48
|03.07.17
|17.07.17
|От котельной №23 "Волкова, 3"
|42
|ЦТП 3-16 Школьная, 7
|19.06.17
|03.07.17
|43
|ЦТП 3-27-И Школьная, 2
|19.06.17
|03.07.17
|44
|ЦТП 3-28-И Волкова, 3
|19.06.17
|03.07.17
|От котельной №7 "Школа-интернат"
|45
|ЦТП 4-5 ул. Советской Армии, 54
|19.06.17
|03.07.17
|46
|ЦТП 4-19-И ул. Советской Армии, 49
|19.06.17
|03.07.17
|От котельной №9 "СВПУ"
|47
|ЦТП 3-1 Инженерная, 8
|19.06.17
|03.07.17
|48
|ЦТП 3-2 Инженерная, 9а
|19.06.17
|03.07.17
|49
|ЦТП 3-3 Инженерная, 13
|19.06.17
|03.07.17
|50
|ЦТП 3-4 Инженерная, 21
|19.06.17
|03.07.17
|51
|ЦТП 3-5 Инженерная, 25
|19.06.17
|03.07.17
|52
|ЦТП 3-6 Инженерная, 62
|19.06.17
|03.07.17
|53
|ЦТП 3-7 Инженерная, 90
|19.06.17
|03.07.17
|54
|ЦТП 3-8 Алтаева, 9
|19.06.17
|03.07.17
|55
|ЦТП 3-9 Новосёлов, 17
|19.06.17
|03.07.17
|56
|ЦТП 3-10 Новосёлов, 32
|19.06.17
|03.07.17
|57
|ЦТП 3-11 Звёздная, 7
|19.06.17
|03.07.17
|58
|ЦТП 3-12 Звёздная, 11
|19.06.17
|03.07.17
|59
|ЦТП 3-13 Труда, 53
|19.06.17
|03.07.17
|60
|ЦТП 3-14 Труда, 55
|19.06.17
|03.07.17
|61
|ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9
|19.06.17
|03.07.17
|62
|ЦТП 3-17 Инженерная, 16
|19.06.17
|03.07.17
|63
|ЦТП 3- 18 Гдовская, 6
|19.06.17
|03.07.17
|64
|ЦТП 3-19 Труда, 24
|19.06.17
|03.07.17
|65
|ЦТП 3-20 Труда, 28
|19.06.17
|03.07.17
|66
|ЦТП 3-21-И Текстильная, 18
|19.06.17
|03.07.17
|67
|ЦТП 3-22-И Алтаева, 2
|19.06.17
|03.07.17
|68
|ЦТП 3-23-И Инженерная, 70
|19.06.17
|03.07.17
|69
|ЦТП 3-24-И Сиреневый бул., 5
|19.06.17
|03.07.17
|70
|ЦТП 3-25 Алтаева, 6
|19.06.17
|03.07.17
|71
|ЦТП 4-1 Бастионная, 13
|19.06.17
|03.07.17
|72
|ЦТП 4-2 Бастионная, 17
|19.06.17
|03.07.17
|73
|ЦТП 4-3 Советская, 55
|19.06.17
|03.07.17
|74
|ЦТП 4-4 Октябрьский, 23
|19.06.17
|03.07.17
|75
|ЦТП 4-6 Стахановская, 8
|19.06.17
|03.07.17
|76
|ЦТП 4-7 Кузнецкая, 23
|19.06.17
|03.07.17
|77
|ЦТП 4-8 Гагарина, 5а
|19.06.17
|03.07.17
|78
|ЦТП 4-10 Советская, 42а
|19.06.17
|03.07.17
|79
|ЦТП 4-11 Гражданская, 2а
|19.06.17
|03.07.17
|80
|ЦТП 4-12 Л. Толстого, 42
|19.06.17
|03.07.17
|81
|ЦТП 4-13 Ленина, 15
|19.06.17
|03.07.17
|82
|ЦТП 4-14 Плехановский, 67
|19.06.17
|03.07.17
|83
|ЦТП 4-15-И Некрасова, 45
|19.06.17
|03.07.17
|84
|ЦТП 4-16-И Новгородская, 8а
|19.06.17
|03.07.17
|85
|ЦТП 4-17 Н. Васильева, 75б
|19.06.17
|03.07.17
|86
|ЦТП 4-18 Новгородская, 28
|19.06.17
|03.07.17
|87
|ЦТП 4-20-И Н. Васильева, 83а
|19.06.17
|03.07.17
|88
|ЦТП 4-21-И Свердлова, 40
|19.06.17
|03.07.17
|89
|ЦТП 4-22-И Свердлова, 56
|19.06.17
|03.07.17
|90
|ЦТП 4-23 Плехановский, 75
|19.06.17
|03.07.17
|91
|ЦТП 4-27-И Заводская, 4
|19.06.17
|03.07.17
|92
|ЦТП 4-28-И Свердлова, 46
|19.06.17
|03.07.17
|От котельной "Элтерм"
|93
|ЦТП 4-9 Поселочная, 15
|22.05.17
|05.06.17
|От котельной №15 "Дорпрогресс"
|94
|ЦТП 4-24-И Ленинградское ш., 24
|05.06.17
|19.06.17
|95
|ЦТП 4-25-И Лесная, 11
|05.06.17
|19.06.17
|96
|ЦТП 4-26-И Харченко, 31
|05.06.17
|19.06.17
|От котельной ул. М. Горького, 21а
|97
|ЦТП Киселева, 11
|26.06.17
|10.07.17
|От котельной №22 "Первомайская, 43"
|98
|ЦТП 3-26 Первомайская, 43
|19.06.17
|03.07.17
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