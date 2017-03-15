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В Невеле поисковики передали найденные останки воина его родным из Удмуртии

14 Марта 2017 - 16:12
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«Нашим поисковикам улыбнулась удача - прямо возле дороги в районе деревни Смольники удалось зацепиться за флягу, за ней шли патроны. Вот и первые признаки наличия бойца. Так и оказалось: боец со значками ГТО, часами, компасом и прочими личными вещами. Состояние останков плачевное - почти все кости вымыло водой, уцелели только ноги в сапогах. Среди вещей нашелся и медальон, который отлично сохранился и прочитался. Ломаев Иван Прокопьевич», - рассказали поисковики.

Затем начались поиски родственников бойца, которые принесли результат. 
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