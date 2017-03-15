Видеоролик о Пушкинском заповеднике участвует в мультимедийном фестивале

Интернет-фестиваль «Музейный Гик» знакомит широкую интернет-аудиторию с проектами, в которых музеи, архивы, библиотеки используют новейшие цифровые технологии (3D-реконструкции, компьютерная анимация и так далее). В конкурсной программе этого года семь номинаций: виртуальные туры, игры и викторины, мультимедийные выставки или экспозиции, мультимедийные книги, фильмы, ролики и презентации, электронные каталоги (базы данных). Всего на участие в «Музейном Гике» - 2017 было подано 94 заявки из 69 организаций и учреждений - от крупнейших федеральных музеев до сельских библиотек. «Михайловское» - единственный музей из Псковской области, который принимает участие в конкурсе.