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9 мая в Пскове: Салют на 7 минут, четыре парада и деньги ветеранам

14 Марта 2017 - 14:50
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По 5 тысяч рублей из областного бюджета получат участники и инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда. По 1 тысяче рублей из бюджета района получат узники концлагерей, вдовы участников войны и труженики тыла. Выплаты дойдут до адресатов накануне 9 Мая. 

С 1 по 15 мая для инвалидов и ветеранов войны будет организован бесплатный проезд в пригородных и городских автобусах. Прорабатывается вопрос организации для ветеранов бесплатного проезда в такси 8 и 9 мая.  

В День Победы в Пскове традиционно состоится военный парад. В этом году в нем примут участие порядка 1200 воинов Псковского гарнизона и 50 единиц военной техники. Впервые участниками парада станут воспитанники возрожденного Псковского кадетского корпуса. В южной столице региона торжественным маршем пройдут 250 военнослужащих. Также парады в День Победы пройдут в Острове и в Стругах Красных.

Кроме парада, в Пскове в основу программы Дня Победы лягут легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», митинги в местах массовых захоронений, возложение гирлянды и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, прием ветеранов Великой Отечественной войны, торжественное шествие ветеранов по центральным улицам города после парада, концертная программа в Зеленом театре. Во всех школах пройдут уроки мужества и встречи с участниками боевых действий и Великой Отечественной войны. 

Администрация Пскова уже объявила аукцион на фейерверк ко Дню Победы. 9 Мая пиротехническое шоу должно начаться в 23:00. По случаю праздника прогремят 574 выстрела, общая продолжительность салюта составит не менее 7 минут.
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