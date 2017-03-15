9 мая в Пскове: Салют на 7 минут, четыре парада и деньги ветеранам
14 Марта 2017 - 14:50Главная → Хроника дня
По 5 тысяч рублей из областного бюджета получат участники и инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда. По 1 тысяче рублей из бюджета района получат узники концлагерей, вдовы участников войны и труженики тыла. Выплаты дойдут до адресатов накануне 9 Мая.
С 1 по 15 мая для инвалидов и ветеранов войны будет организован бесплатный проезд в пригородных и городских автобусах. Прорабатывается вопрос организации для ветеранов бесплатного проезда в такси 8 и 9 мая.
В День Победы в Пскове традиционно состоится военный парад. В этом году в нем примут участие порядка 1200 воинов Псковского гарнизона и 50 единиц военной техники. Впервые участниками парада станут воспитанники возрожденного Псковского кадетского корпуса. В южной столице региона торжественным маршем пройдут 250 военнослужащих. Также парады в День Победы пройдут в Острове и в Стругах Красных.
Кроме парада, в Пскове в основу программы Дня Победы лягут легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», митинги в местах массовых захоронений, возложение гирлянды и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, прием ветеранов Великой Отечественной войны, торжественное шествие ветеранов по центральным улицам города после парада, концертная программа в Зеленом театре. Во всех школах пройдут уроки мужества и встречи с участниками боевых действий и Великой Отечественной войны.
Администрация Пскова уже объявила аукцион на фейерверк ко Дню Победы. 9 Мая пиротехническое шоу должно начаться в 23:00. По случаю праздника прогремят 574 выстрела, общая продолжительность салюта составит не менее 7 минут.
С 1 по 15 мая для инвалидов и ветеранов войны будет организован бесплатный проезд в пригородных и городских автобусах. Прорабатывается вопрос организации для ветеранов бесплатного проезда в такси 8 и 9 мая.
В День Победы в Пскове традиционно состоится военный парад. В этом году в нем примут участие порядка 1200 воинов Псковского гарнизона и 50 единиц военной техники. Впервые участниками парада станут воспитанники возрожденного Псковского кадетского корпуса. В южной столице региона торжественным маршем пройдут 250 военнослужащих. Также парады в День Победы пройдут в Острове и в Стругах Красных.
Кроме парада, в Пскове в основу программы Дня Победы лягут легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», митинги в местах массовых захоронений, возложение гирлянды и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, прием ветеранов Великой Отечественной войны, торжественное шествие ветеранов по центральным улицам города после парада, концертная программа в Зеленом театре. Во всех школах пройдут уроки мужества и встречи с участниками боевых действий и Великой Отечественной войны.
Администрация Пскова уже объявила аукцион на фейерверк ко Дню Победы. 9 Мая пиротехническое шоу должно начаться в 23:00. По случаю праздника прогремят 574 выстрела, общая продолжительность салюта составит не менее 7 минут.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
15 Марта 2017
- Ведомственная проверка проводится по факту смерти жительницы Новоржевского района14.03, 22:15
- В Невеле поисковики передали найденные останки воина его родным из Удмуртии14.03, 16:12
- Видеоролик о Пушкинском заповеднике участвует в мультимедийном фестивале14.03, 15:32
- 9 мая в Пскове: Салют на 7 минут, четыре парада и деньги ветеранам14.03, 14:50
- В Великих Луках строят ледовую арену и сносят школу14.03, 14:08
- Псковичи прекратят пить из Великой14.03, 12:59
- Министру Мединскому показали возможности туризма в Псковской области14.03, 12:21
- Облик Ганзейского знака выберут псковичи14.03, 11:46
- Почти полторы тысячи человек переедут из аварийного жилья к осени14.03, 11:11
- Главу парламента в Кунье сняли за коррупцию14.03, 10:54
- С пассажиров до сих пор требуют автовокзальный сбор14.03, 10:27
- В первый фестивальный день Псков увидит 11 мультфильмов14.03, 10:23
- Драмтеатр разыграет в соцсетях билет на спектакль14.03, 10:20
- В Пскове утверждён график отключения горячей воды (ТАБЛИЦА)14.03, 10:18
- В Псковской области продают самую дешевую шаурму в России14.03, 09:56
- Псковичи выбирают лучшего свадебного фотографа13.03, 11:11
- Опубликована полная афиша Суздальского фестиваля анимационного кино в Пскове13.03, 10:23
- В Великолукском районе горел дачный дом12.03, 10:47
- Псковские полицейские напоминают, как поступать с подозрительными предметами12.03, 10:22
- В Пскове отремонтируют 40 км городских дорог12.03, 10:15
Лидеры обсуждений
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Армен Мнацаканян: Теперь Чеченцы должны приехать в Псков
- Галина Григорьевна: Я всю неделю после статьи заснуть не могла
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
Фото
В Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Валентин Блох научил школьников работать со светомВесна. Псков. ДорогиВесь фото архив
Видео
Запрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данныеВесь видео архив