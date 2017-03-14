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В Великих Луках строят ледовую арену и сносят школу

14 Марта 2017 - 14:08
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«Никогда еще грязь не казалась мне такой красивой! Дождались!!! Точка отсчета по строительству Ледового дворца и бассейна в Великих Луках - март 2017», - написал на своей странице в социальной сети председатель областного Госкомитета по спорту Иван Штылин. Сообщение он сопроводил фотографиями со стройплощадки.

В переулке Пескарева в Великих Луках идет разбивка котлована под будущий физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, ледовая арена размером 60 на 30 метров. Здание обещают сделать доступным для маломобильных групп населения.

Напомним, в Великих Луках уже построены и введены в эксплуатацию центр по подготовке лучников, открытый физкультурно-оздоровительный комплекс на острове Дятлинка, обновлено футбольное поле на стадионе «Экспресс».

В эти же дни идет работа по сносу аварийных корпусов школы №6 Великих Лук. Там построят новую школу с бассейном, тремя спортивными залами. Вместимость новой школы – 792 ученика вместо прежних 350. Проект был успешно опробован в Курске. 

- Мы уже строим планы, как мы будем еще лучше учить наших детей в новом здании, - сказала в эфире ГТРК «Псков» директор школы Наталья Любавина. 

Точные сроки строительства не называются. Пока что учеников школы №6 разобрали другие школы. От снесенных корпусов решено сохранить несколько кирпичей, чтобы положить их в основание нового здания.
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