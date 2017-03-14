Псковичи прекратят пить из Великой

В 2018 году прекратится водозабор из реки Великой, и в квартиры псковичей вода будет поступать только из подземного водозабора. Об этом сообщил глава города Иван Цецерский 9 марта на городском координационном совещании.



Глава города рассказал, что в настоящее время идут заключительные процедуры в Минстрое РФ, ожидается издание постановления правительства РФ о финансировании второго этапа модернизации Горводоканала Пскова на сумму свыше 300 млн рублей.



«Эта сумма пойдет на завершение подключения всех скважин подземного водозабора. Работы планируется завершить в 2018 году», - сказал Иван Цецерский.