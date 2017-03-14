Министру Мединскому показали возможности туризма в Псковской области

Псковская область продемонстрировала свои возможности на Международной туристской выставке «Интурмаркет» в Москве, которая прошла с 11 по 13 марта. В этом году экспозиция региона впервые разместилась на едином стенде проекта «Серебряное ожерелье». Это новый маршрут, объединивший регионы Северо-Запада России по аналогу с Золотым кольцом.



Министр культуры Владимир Мединский посетил стенд Псковской области. Как и другие посетители выставки, он смог ознакомиться с культурой и историей региона и с событийным календарем предстоящего сезона.