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Министру Мединскому показали возможности туризма в Псковской области

14 Марта 2017 - 12:21
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Псковская область продемонстрировала свои возможности на Международной туристской выставке «Интурмаркет» в Москве, которая прошла с 11 по 13 марта. В этом году экспозиция региона впервые разместилась на едином стенде проекта «Серебряное ожерелье». Это новый маршрут, объединивший регионы Северо-Запада России по аналогу с Золотым кольцом.

Министр культуры Владимир Мединский посетил стенд Псковской области. Как и другие посетители выставки, он смог ознакомиться с культурой и историей региона и с событийным календарем предстоящего сезона.
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