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Облик Ганзейского знака выберут псковичи

14 Марта 2017 - 11:46
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Ганзейский знак установят в сквере в начале улицы Леона Поземского рядом с Золотой набережной и берегом реки Псковы. Каким он будет, жители областного центра смогут выбрать сами. Эскизы будущего памятного знака принимают до четырнадцатого апреля. Позднее организуют их выставку.

Подобный знак уже есть в Великом Новгороде. У соседей он представляет собой гранитную плиту с гербами городов Новой Ганзы.

Ганзейские дни в Пскове пройдут в июне 2019 года. Принят большой план подготовки города к международному форуму, выделяется федеральное финансирование. На заседании рабочей группы 13 марта вице-премьер Ольга Голодец поручила федеральным министерствам и ведомствам оказать максимальную поддержку Пскову в подготовке. Реконструкция наиболее важных объектов начнется уже в этом году. Среди них стадион «Машиностроитель», областная библиотека, улица Свердлова.
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