Почти полторы тысячи человек переедут из аварийного жилья к осени

К 1 сентября текущего года в Псковской области завершится очередной этап программы расселения аварийного жилья. В ходе его должны быть расселены 302 многоквартирных дома, то есть почти 60 тысяч кв. метров жилья. Более 4 тысяч человек получат благоустроенные квартиры. На эти цели планируется затратить почти 2 млрд рублей.



К 1 марта программа выполнена на 64 %. Потрачено 1,3 млрд рублей, в новое жилье въехали 2,6 тысячи человек из более чем 1 тысячи аварийных помещений площадью 38 тысяч кв. метров.



К тому же программа позволяет загрузить местные строительные компании и дать работу сотням человек, занятых на возведении зданий.



После расселения в Пскове свободными от жителей окажутся 20 аварийных домов. Только один из них является объектом культурного наследия, еще 19 зданий необходимо будет ликвидировать к 1 октября.