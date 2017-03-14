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Почти полторы тысячи человек переедут из аварийного жилья к осени

14 Марта 2017 - 11:11
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К 1 сентября текущего года в Псковской области завершится очередной этап программы расселения аварийного жилья. В ходе его должны быть расселены 302 многоквартирных дома, то есть почти 60 тысяч кв. метров жилья. Более 4 тысяч человек получат благоустроенные квартиры. На эти цели планируется затратить почти 2 млрд рублей.

К 1 марта программа выполнена на 64 %. Потрачено 1,3 млрд рублей, в новое жилье въехали 2,6 тысячи человек из более чем 1 тысячи аварийных помещений площадью 38 тысяч кв. метров. 

К тому же программа позволяет загрузить местные строительные компании и дать работу сотням человек, занятых на возведении зданий.

После расселения в Пскове свободными от жителей окажутся 20 аварийных домов. Только один из них является объектом культурного наследия, еще 19 зданий необходимо будет ликвидировать к 1 октября.
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