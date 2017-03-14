14 Марта 2017
Псков
+4 .. +6 °C
Великие Луки
+5 .. +7 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Главу парламента в Кунье сняли за коррупцию

14 Марта 2017 - 10:54
Главная → Хроника дня
В Куньинском районе по требованию прокурора прекращены полномочия председателя Собрания депутатов района за допущенные нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Председатель Собрания одновременно занимал должность руководителя МУП «Коммунсервис», находящегося в подчинении администрации района. Возник конфликт интересов, к устранению которого председатель Собрания не принял никаких мер.

Более того, в прошлом году из средств районного бюджета «Коммунсервису» были выделены более 7 млн рублей. При этом решения о предоставлении денежных средств принимались на заседаниях Собрания депутатов района, документы подписывал лично председатель Собрания.

«Выявленные нарушения антикоррупционного законодательства противоречат проводимой государством политике в области противодействия коррупции, подрывают авторитет и общественное доверие к органам местного самоуправления», – резюмировали в прокуратуре.

В этой связи прокуратура направила в адрес Собрания депутатов представление с требованием рассмотрения вопроса о прекращении полномочий председателя. Требования прокурора были удовлетворены.
 

Кстати

Руководитель «Псковпассажиравтотранса» Александр Гизбрехт также лишился своей должности за нарушение антикоррупционного законодательства.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Валентин Блох научил школьников работать со светомВесна. Псков. Дороги
Весь фото архив

Видео

Запрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50