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С пассажиров до сих пор требуют автовокзальный сбор

14 Марта 2017 - 10:27
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Графа «автовокзальный сбор» по-прежнему присутствует в билетах на автобусы. Читатели «Псковской правды» прислали в редакцию фотографии билетов на междугородние рейсы от 11 и 13 марта.
Предприятие продолжает взимать автовокзальный сбор в размере 20 рублей, несмотря на недавнее решение Арбитражного суда Псковской области. Оно гласит – сборы должны быть отменены. 


Еще летом Роспотребнадзор и антимонопольная служба Псковской области вынесли представление в адрес государственного предприятия «Псковавтотранс» с требованием отменить автовокзальный сбор, так как он нарушает права потребителей.

Это решение «Псковавтотранс» и обжаловал в суде. Теперь кроме отмены незаконных сборов, а это двадцать рублей для поездок по области и тридцать за пределы региона, «Псковавтотранс» должен выплатить штраф в размере шестисот пятидесяти тысяч рублей. Если автовокзальный сбор не будет отменен, рассказали в антимонопольной службе, то к «Псковавтотрансу» будут приняты более строгие меры – предприятию придется возвратить в казну государства всю сумму, которая была собрана с пассажиров. А это около десяти миллионов рублей.

– Мы им говорим: вы пользуетесь своим монопольным положением на рынке Псковской области и тем, что альтернативы вокзалов у нас на сегодняшний день нет, – говорит руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. – Вы единственные владельцы вокзала – государственное предприятие – использовали свое положение и просто незаконным способом у граждан отбирали деньги. Вот и все.
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