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В Псковской области продают самую дешевую шаурму в России

14 Марта 2017 - 09:56
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Самая низкая цена в России на шаурму (она же шаверма) – 80 рублей – зафиксирована в Псковской области. Об этом утверждают авторы проекта «Свидетели шаурмы», который «создан для исследования покупательской способности жителей регионов России». Самая дорогая шаурма, по данным проекта, продается в Чукотском автономном округе за 190 рублей.

Авторы проекта создали «Индекс шаурмы». Он высчитывается исходя из средней заработной платы по региону, стоимости аренды однокомнатной квартиры и цены продуктовой корзины. Оставшуюся сумму делят на стоимость шаурмы.

«В среднем свободных денег жителей России хватает на 2-3 шаурмы в день, и в большинстве регионов значения близки к этому среднему», – утверждают авторы проекта.

Псковская область в рейтинге оказалась на 36-м месте с показателем «Индекса шаурмы» 2,84.
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