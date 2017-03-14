В Псковской области продают самую дешевую шаурму в России

Самая низкая цена в России на шаурму (она же шаверма) – 80 рублей – зафиксирована в Псковской области. Об этом утверждают авторы проекта «Свидетели шаурмы», который «создан для исследования покупательской способности жителей регионов России». Самая дорогая шаурма, по данным проекта, продается в Чукотском автономном округе за 190 рублей.



Авторы проекта создали «Индекс шаурмы». Он высчитывается исходя из средней заработной платы по региону, стоимости аренды однокомнатной квартиры и цены продуктовой корзины. Оставшуюся сумму делят на стоимость шаурмы.



«В среднем свободных денег жителей России хватает на 2-3 шаурмы в день, и в большинстве регионов значения близки к этому среднему», – утверждают авторы проекта.



Псковская область в рейтинге оказалась на 36-м месте с показателем «Индекса шаурмы» 2,84.