Опубликована полная афиша Суздальского фестиваля анимационного кино в Пскове

С 15 по 19 марта в «Медиахолле» Театрально-конце ртной дирекции пройдет XXII Суздальский фестиваль анимационного кино. В программе будут представлены лучшие новинки отечественной мультипликации. Стоимость билета для посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей. Представляем вашему вниманию полную афишу мероприятий.

15 марта в 14:00 пройдет показ мультфильмов программы «Бабушка с крокодилом (ВесЕлая карусель № 44)». Для аудитории 6+, продолжительност ь: 57 минут.

Зрителям покажут анимационные фильмы:

«Бабушка с крокодилом», «Ежик, который совсем не ежик», «Тучка и кит», «Про царя Гороха», «Самый вкусный суп на свете», «Буль», «Кивиак», «Мишка», «Большой маленький кот», «Зимняя история», «Планета AI. Опасная ботаника».

16 марта в 14:00 состоится показ программы для зрителей 0+ «Корова мечтала». Продолжительност ь: 50 минут.

В афише второго фестивального дня:

«Котики вперед. Самый главный начальник», «История Ам-Няма», «Листопад», «Бельчонок и санки», «Цып-Цып. Знакомство», «Маленькие лесные истории. Следопыт», «Тима и Тома. Поручение», «Привет малыш. Про кошку», «Машинки. Минивэн», «Буба. Мышеловка», «Корова мечтала».

17 марта в 14:00 анимационная программа «Дело в шляпе». Фильмы предназначены для аудитории 6+. Продолжительност ь сеанса составит 56 минут.

В программе:

«Планета AI. Крупная рыба», «Очень вежливый разговор», «Дело в шляпе», «Король боится», «Выходной», «Упрямый козел», «Письмо куклы», «Медведь и бабочка», «Чудище», «Планета AI. Железная любовь».

18 марта в 19:00 покажут программу для зрителей постарше (12+) - «Два трамвая». Продолжительност ь сеанса - 73 минуты.

В афише:

«Сага о настоящем викинге», «Большой Буум», «Кнопка», «Джони-Бони-бо», «Два трамвая», «Злой колдун», «Приключения Петрушки. Петрушка и шкатулка Палеха», «Защитники. В поисках сокровищ».

Завершится Суздальский фестиваль 19 марта. Последний фестивальный сеанс начнется в 12:00.

Программа «Откуда берутся снежинки» не имеет возрастных ограничений и продлится 49 минут.

«Откуда берутся снежинки» (Новогодний выпуск), «Маленькие лесные истории. Ветер», «Яблочки-пятки», «Грузовичок Пик. Волк Хулиган», «Посох», «Маленькие лесные истории. Падает или летает?», «Привет малыш. Про паровоз», «Машинки. Эвакуатор», «Буба. Чердак», «Малышарики. Лошадка».



Билеты на фестиваль необходимо приобретать заранее. Это можно сделать в кассе Псковского академического театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на официальном сайте ТКД.