13 Марта 2017
Псков
+2 .. +5 °C
Великие Луки
+4 .. +6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Опубликована полная афиша Суздальского фестиваля анимационного кино в Пскове

13 Марта 2017 - 10:23
Главная → Хроника дня

С 15 по 19 марта в «Медиахолле» Театрально-концертной дирекции пройдет XXII Суздальский фестиваль анимационного кино. В программе будут представлены лучшие новинки отечественной мультипликации. Стоимость билета для посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей. Представляем вашему вниманию полную афишу мероприятий.

15 марта в 14:00 пройдет показ мультфильмов программы «Бабушка с крокодилом (ВесЕлая карусель № 44)». Для аудитории 6+, продолжительность: 57 минут.

Зрителям покажут анимационные фильмы:

«Бабушка с крокодилом», «Ежик, который совсем не ежик», «Тучка и кит», «Про царя Гороха», «Самый вкусный суп на свете», «Буль», «Кивиак», «Мишка», «Большой маленький кот», «Зимняя история», «Планета AI. Опасная ботаника».

16 марта в 14:00 состоится показ программы для зрителей 0+ «Корова мечтала». Продолжительность: 50 минут.

В афише второго фестивального дня:

«Котики вперед. Самый главный начальник», «История Ам-Няма», «Листопад», «Бельчонок и санки», «Цып-Цып. Знакомство», «Маленькие лесные истории. Следопыт», «Тима и Тома. Поручение», «Привет малыш. Про кошку», «Машинки. Минивэн», «Буба. Мышеловка», «Корова мечтала».

17 марта в 14:00 анимационная программа «Дело в шляпе». Фильмы предназначены для аудитории 6+. Продолжительность сеанса составит 56 минут.

В программе:

«Планета AI. Крупная рыба», «Очень вежливый разговор», «Дело в шляпе», «Король боится», «Выходной», «Упрямый козел», «Письмо куклы», «Медведь и бабочка», «Чудище», «Планета AI. Железная любовь».

18 марта в 19:00 покажут программу для зрителей постарше (12+) - «Два трамвая». Продолжительность сеанса - 73 минуты.

В афише:

«Сага о настоящем викинге», «Большой Буум», «Кнопка», «Джони-Бони-бо», «Два трамвая», «Злой колдун», «Приключения Петрушки. Петрушка и шкатулка Палеха», «Защитники. В поисках сокровищ».

Завершится Суздальский фестиваль 19 марта. Последний фестивальный сеанс начнется в 12:00. 

Программа «Откуда берутся снежинки» не имеет возрастных ограничений и продлится 49 минут.

«Откуда берутся снежинки» (Новогодний выпуск), «Маленькие лесные истории. Ветер», «Яблочки-пятки», «Грузовичок Пик. Волк Хулиган», «Посох», «Маленькие лесные истории. Падает или летает?», «Привет малыш. Про паровоз», «Машинки. Эвакуатор», «Буба. Чердак», «Малышарики. Лошадка».

Билеты на фестиваль необходимо приобретать заранее. Это можно сделать в кассе Псковского академического театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на официальном сайте ТКД.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Валентин Блох научил школьников работать со светомВесна. Псков. ДорогиВесенняя «ART-ель». Псковские мастера показали свои работыВ Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й роты
Весь фото архив

Видео

Что вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театра
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50