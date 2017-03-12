В Великолукском районе горел дачный дом
12 Марта 2017 - 10:47Главная → Хроника дня
Сообщение о возгорании поступило вечером 11 марта
11 марта в 19:02 поступило сообщение о возгорании в дачном доме по адресу: Великолукский район, Пореченская волость, СО «Озерное», сообщает сайт регионального управления МЧС.
Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.
Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.
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