Псковские полицейские напоминают, как поступать с подозрительными предметами

Бесхозные сумки, пакеты, свертки и детские игрушки могут оказаться взрывными устройствами

Полиция напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в регионе нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами сомнительных объектов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям.

Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.



Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.



Если вы заметили бесхозный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, расспросите соседей. Возможно, он принадлежит им. В противном случае - немедленно обратитесь в полицию. Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом администрацию, либо дежурного.



Во всех перечисленных случаях:

- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;

- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;

- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.



Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки.



Объясните детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья окружающих. И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными предметами!

