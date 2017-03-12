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Псковские полицейские напоминают, как поступать с подозрительными предметами

12 Марта 2017 - 10:22
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Бесхозные сумки, пакеты, свертки и детские игрушки могут оказаться взрывными устройствами
Полиция напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в регионе нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами сомнительных объектов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям.
Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы заметили бесхозный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, расспросите соседей. Возможно, он принадлежит им. В противном случае - немедленно обратитесь  в полицию. Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом  администрацию, либо дежурного.

Во всех перечисленных случаях:
- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;
- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;
- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже  детские игрушки.

Объясните детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья окружающих. И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными предметами!
 
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