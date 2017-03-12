В Пскове отремонтируют 40 км городских дорог

Ремонтные работы будут проходить круглосуточно

В Пскове в 2017 году планируется отремонтировать 23 участка городских дорог. Среди них 15 улиц и 4 моста. Общая протяженность дорожного покрытия, требующая ремонта, составляет 40 км. Состояние улично-дорожной сети города и план предстоящего в 2017 году ремонта дорог обсудили участники совещания под председательством губернатора Псковский области Андрея Турчака.



Стоимость ремонтных работ оценивается практически в 268 млн рублей. По поручению губернатора Андрея Турчака ремонтные работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети областного центра должны быть организованы в круглосуточном режиме.



Участники совещания детально обсудили предварительный план ремонта, в который вошли 15 улиц: Вокзальная, Яна Фабрициуса, 128-й Стрелковой дивизии, Кузнецкая, Льва Толстого, Советской Армии, Железнодорожная, Яна Райниса, Шестака, Индустриальная, Новаторов, Алмазная, Советская, Литейная и Юбилейная, а также четыре моста: Ольгинский через реку Великую, Советский и Кузнецкий - через реку Пскову и мост через ручей Милевка.



Андрей Турчак обратился к руководству города Пскова с просьбой дополнить «дорожную карту» информацией о гарантийном ремонте. Всего в Пскове находится 25 улиц, которые подлежат ремонту в рамках гарантийных обязательств подрядчиков. Глава города Пскова Иван Цецерский добавил, что к списку улиц, вошедших в план на 2017 год, будет привязан и план ремонта дворовых проездов.

