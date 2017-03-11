«Золушку» в Псковском драмтеатре сегодня покажут в последний раз в этом сезоне

11 марта в 12.00 на большой сцене Псковского драмтеатра состоится последний в 111-м театральном сезоне показ спектакля «Золушка»



Спектакль «Золушка» был создан приглашенным из Петербурга режиссером Натальей Лапиной. Премьера постановки состоялась в декабре 2016 года. За несколько месяцев эту необыкновенную сказку посмотрели почти 8 тысяч детей и взрослых.



На создание постановки режиссера вдохновила известная всем одноименная сказка Евгения Шварца. История Золушки Псковского драмтеатра - это история о любви, прощении и справедливости. У Натальи Лапиной получилась игровая, хулиганская и романтическая «Золушка». Художник спектакля Александр Якунин признался, что на создание декораций и костюмов к постановке его вдохновил нидерландский художник-авангардист Пит Мондриан.



«Золушка» Псковского театра драмы понравится и взрослым, и детям. В спектакле звучат оригинальные музыкальные композиции и песни. Музыканты играют прямо на сцене, актеры исполняют песни в живую. Композитор и автор песен - Борис Бирман.



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