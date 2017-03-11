В Псковской области 20-летний мужчина обвиняется в половой связи с 12-летней девочкой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, летом 2016 года обвиняемый, находясь по месту жительства своей сожительницы четырежды вступал в половую связь с малолетней девочкой, которой на момент совершения первого преступления было 12 лет. Пострадавшая обо всем рассказала матери, а последняя сообщила в правоохранительные органы.

Мужчина был задержан. Свою вину в совершении преступлений признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время к нему продолжают применяться меры по строгой изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление разъясняет, что грубое нарушение половой морали взрослыми лицами по отношению к несовершеннолетним уголовно наказуемо. Установлена не только ответственность за половое сношение с несовершеннолетними, но и за домогательство в отношении детей с сексуальными целями в сети Интернет при отсутствии непосредственного физического контакта.

Максимальное наказание за ненасильственные половые посягательства в отношении несовершеннолетних предусмотрено: по ст.135 УК РФ – до 15 лет лишения свободы, а по ст.134 УК РФ – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следователи всегда будут остро реагировать на каждый факт такого преступления, принимать исчерпывающие меры по изобличению виновных и изоляции от общества, чтобы исключить возможность рецидива.