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До 6 градусов прогреется воздух в Псковской области

11 Марта 2017 - 09:18
Главная → Хроника дня
11 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Ветер западных направлений 2-7 метров в секунду.  Температура по области: ночью -1,0…+ 4,0,  днем  +1,0…+6,0.
Атмосферное давление высокое.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.
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