До 6 градусов прогреется воздух в Псковской области

11 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Ветер западных направлений 2-7 метров в секунду. Температура по области: ночью -1,0…+ 4,0, днем +1,0…+6,0.

Атмосферное давление высокое.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.