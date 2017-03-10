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Сегодня в 18:00 в галерее Цех откроется новая художественная выставка

10 Марта 2017 - 11:54
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Художник из Якутии Феодисия Иванова создала серию работ, посвященных высоким понятиям культуры – любовь, красота, бытие.

Творчество Феодосии продолжает традиции русского космизма в живописи. Ее картины отражают опыт внутреннего видения, путешествия в пространствах художественного воображения. Темы картин отсылают зрителя не только к прошлому Земли, ее мифологической истории, но и на просторы Вселенной. В них выразительно запечатлена многоплановая символика мировой мифологии, прежде всего, тонко воспринятые образы якутских эпических традиций, опыт интуитивного проникновения в космические тайны земной и надземной природы, сокровища духовного космоса человека.

Вход свободный. Выставка будет открыта в Цехе до 27 марта.

Галерея находится по адресу: улица Пушкина, 13 (административное здание за театром). Режим работы: ежедневно с 16:00 до 19:00.

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