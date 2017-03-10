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Александр Малинин выступит в Пскове с новой сольной программой

10 Марта 2017 - 11:53
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Концерт состоится в БКЗ филармонии 26 апреля. Начало в 19:00.

Александр Малинин – народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Малинин был отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами, в том числе от Президента Российской Федерации и Государственной Думы РФ, как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране, Александр Малинин был награжден международным призом The World Music Awards.

Александр Малинин: «Русский романс — один из любимейших моих жанров — тонкий, глубокий. Я уверен, он всегда будет близок слушателю, потому что затрагивает самые чувственные струны человеческой души. В то же время я никогда не боялся экспериментировать, исполняя романсы. Я пел их под собственный гитарный аккомпанемент, приглашал лучших музыкантов — гитаристов, пианистов и большие симфонические оркестры. И каждый раз открывал для себя что-то новое, необычное».

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