Александр Малинин выступит в Пскове с новой сольной программой

Концерт состоится в БКЗ филармонии 26 апреля. Начало в 19:00.

Александр Малинин – народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Малинин был отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственным и письмами, в том числе от Президента Российской Федерации и Государственной Думы РФ, как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране, Александр Малинин был награжден международным призом The World Music Awards.

Александр Малинин: «Русский романс — один из любимейших моих жанров — тонкий, глубокий. Я уверен, он всегда будет близок слушателю, потому что затрагивает самые чувственные струны человеческой души. В то же время я никогда не боялся экспериментирова ть, исполняя романсы. Я пел их под собственный гитарный аккомпанемент, приглашал лучших музыкантов — гитаристов, пианистов и большие симфонические оркестры. И каждый раз открывал для себя что-то новое, необычное».