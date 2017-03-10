​Фестиваль российской анимации начнется в Пскове 15 марта

С 15 по 19 марта в «Медиахолле» Театрально-конце ртной дирекции Псковской области пройдет XXII Суздальский фестиваль анимационного кино.



Фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-учас тники фестиваля.



Билеты скоро поступят в продажу!