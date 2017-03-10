«Золушку» покажут в последний раз?
Спектакль «Золушка» был создан приглашенным из Петербурга режиссером Натальей Лапиной. Премьера постановки состоялась в декабре 2016 года. За несколько месяцев эту необыкновенную сказку посмотрели почти 8 тысяч детей и взрослых.
11 марта в 12:00 на большой сцене состоится последний в 111-м театральном сезоне показ спектакля.
На создание постановки режиссера вдохновила известная всем одноименная сказка Евгения Шварца. История Золушки Псковского драмтеатра – это история о любви, прощении и справедливости. У Натальи Лапиной получилась игровая, хулиганская и романтическая «Золушка». Художник спектакля Александр Якунин признался, что на создание декораций и костюмов к постановке его вдохновил нидерландский художник-авангар
«Золушка» Псковского театра драмы понравится и взрослым, и детям. В спектакле звучат оригинальные музыкальные композиции и песни. Музыканты играют прямо на сцене, актеры исполняют песни в живую. Композитор и автор песен – Борис Бирман.
Билеты еще в продаже. Их можно приобрести в кассе театра или прямо сейчас на сайте.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Сегодня в 18:00 в галерее Цех откроется новая художественная выставка11:54
- Александр Малинин выступит в Пскове с новой сольной программой11:53
- Туристический потенциал Псковской области будет представлен на Международной выставке «Интурмаркет»11:53
- Фестиваль российской анимации начнется в Пскове 15 марта11:52
- «Золушку» покажут в последний раз?11:51
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят предстоящий паводок11:42
- Отпевание генерал-майора Шушпанова состоится 10 марта в 10.0009.03, 13:28
- Депутаты Госдумы предлагают снизить платежи за ОДН для граждан09.03, 13:16
- В субботу псковичи отправятся выбирать новостройки09.03, 12:26
- В Псковской области обсуждают введение выплаты за рождение первого ребенка09.03, 11:34
- «Золушку» Псковского театра драмы рекомендуют для семейного просмотра09.03, 10:33
- 11 марта Псковский драмтеатр приглашает зрителей на поэтический вечер09.03, 10:26
- Новая выставка «Твоя обитель» откроется в галерее Цех09.03, 10:25
- О современных возможностях государственного архива расскажут псковичам09.03, 10:21
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта08.03, 11:07
- Аналитики: На косметике и парфюмерии для женщин мужчины сэкономили08.03, 10:42
- В ночь на 8 марта спасатели дважды выезжали на ЧП08.03, 10:13
- Андрей Турчак: Всё самое лучшее и доброе в мире олицетворяется с вами08.03, 10:10
- Около 600 десантников высадились в Псковской области07.03, 17:25
- Печорская школа отмечает свое 70-летие07.03, 15:55
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Чиновников накажут за ОДН
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Армен Мнацаканян: Теперь Чеченцы должны приехать в Псков