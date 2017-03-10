В пресс-центре «Псковской правды» обсудят предстоящий паводок

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В 2013 году от паводка серьезно пострадал Новоржевский и Порховский районы. Когда ожидается паводок в этом году? Каким районам ждать подтопления? Каков прогноз погоды в Псковской области на март-апрель?

На эти и другие вопросы 13 марта в 11:00 в пресс-центре «Псковской правды» ответят:



- Андрей Бардинов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС);

- Татьяна Можжина, заместитель председателя Комитета по природопользован ию и охране окружающей среды по вопросам водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды;

- Тала Нещадимова, начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологи и и мониторингу окружающей среды.



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