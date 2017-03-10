В пресс-центре «Псковской правды» обсудят предстоящий паводок
10 Марта 2017 - 11:42Главная → Хроника дня
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В 2013 году от паводка серьезно пострадал Новоржевский и Порховский районы. Когда ожидается паводок в этом году? Каким районам ждать подтопления? Каков прогноз погоды в Псковской области на март-апрель?
На эти и другие вопросы 13 марта в 11:00 в пресс-центре «Псковской правды» ответят:
- Андрей Бардинов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС);
- Татьяна Можжина, заместитель председателя Комитета по природопользован
- Тала Нещадимова, начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологи
Свои вопросы можно задать1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
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