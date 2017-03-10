В субботу псковичи отправятся выбирать новостройки

«Комсомольская правда» собирает своих читателей на экскурсию по новым домам. Маршрут Тура по новостройкам, который состоится 11 марта, будет состоять из трёх точек на карте Пскова: Венская, 2, Инженерная, 118 и Труда, 60.

За пару часов желающие прицениться к новым квартирам посетят два жилых комплекса – «Европа» и «Пятый элемент».

Дом № 2 по улице Венской находится в «Европе». Дома построены из экологически чистых материалов, а планировки сделаны по принципу «умных метров», чтобы жильцы с максимальной пользой и комфортом использовали площади.

«Пятый элемент» находится в противоположной части Пскова – на Запсковье. Жильцы, купившие квартиры там, получат жильё бизнес-класса по приятной цене.



Конкретно

Чтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправляемся 11 марта в 11.00 от «Дома печати» (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33).