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В субботу псковичи отправятся выбирать новостройки

09 Марта 2017 - 12:26
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«Комсомольская правда» собирает своих читателей на экскурсию по новым домам. Маршрут Тура по новостройкам, который состоится 11 марта, будет состоять из трёх точек на карте Пскова: Венская, 2, Инженерная, 118 и Труда, 60.

За пару часов желающие прицениться к новым квартирам посетят два жилых комплекса – «Европа» и «Пятый элемент».

Дом № 2 по улице Венской находится в «Европе». Дома построены из экологически чистых материалов, а планировки сделаны по принципу «умных метров», чтобы жильцы с максимальной пользой и комфортом использовали площади.

«Пятый элемент» находится в противоположной части Пскова – на Запсковье. Жильцы, купившие квартиры там, получат жильё бизнес-класса по приятной цене.
 

Конкретно

Чтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправляемся 11 марта в 11.00 от «Дома печати» (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33).

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