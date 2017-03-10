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В Псковской области обсуждают введение выплаты за рождение первого ребенка

09 Марта 2017 - 11:34
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Сумма может доходить до 50 тысяч рублей
Дополнительная денежная выплата за рождение первого ребенка может появиться в Псковской области. Об этом на «горячей линии» в редакции «Псковской правды» сообщил начальник областного Управления социальной защиты Армен Мнацаканян. 

- Мы обсуждаем внедрение мер социальной поддержки на рождение первого ребенка. Нам это надо сделать первой задачей для себя. Какая конкретно будет сумма, 20 тысяч или 50 – еще думаем, - рассказал чиновник. - Для чего это надо: чтобы держать демографический рост, который мы имеем. Количество женщин фертильного возраста сокращается, в их числе те, кто родился в 90-е годы в период демографической ямы. Нам нужен стимул для них. 

Отметим, в настоящее время на территории Псковской области действует программа бесплатного выделения земельных участков под индивидуальное строительство семьям, в которых родился третий ребенок. Кроме того, продолжается реализация федеральной программы материнского (семейного) капитала на рождение второго или последующих детей. В настоящее время сертификаты выдают на сумму 453 026 рублей.
Комментарии: 2
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Комментарии

Анонимный
09 Марта 2017 - 12:32
Сам шляешься по бабам, вот и поднимай рождаемость!
свет
09 Марта 2017 - 19:26
Это правильное решение. Иногда очень необходима копеечка на первые дни жизни.
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