В Псковской области обсуждают введение выплаты за рождение первого ребенка

Сумма может доходить до 50 тысяч рублей

Дополнительная денежная выплата за рождение первого ребенка может появиться в Псковской области. Об этом на «горячей линии» в редакции «Псковской правды» сообщил начальник областного Управления социальной защиты Армен Мнацаканян.



- Мы обсуждаем внедрение мер социальной поддержки на рождение первого ребенка. Нам это надо сделать первой задачей для себя. Какая конкретно будет сумма, 20 тысяч или 50 – еще думаем, - рассказал чиновник. - Для чего это надо: чтобы держать демографический рост, который мы имеем. Количество женщин фертильного возраста сокращается, в их числе те, кто родился в 90-е годы в период демографической ямы. Нам нужен стимул для них.



Отметим, в настоящее время на территории Псковской области действует программа бесплатного выделения земельных участков под индивидуальное строительство семьям, в которых родился третий ребенок. Кроме того, продолжается реализация федеральной программы материнского (семейного) капитала на рождение второго или последующих детей. В настоящее время сертификаты выдают на сумму 453 026 рублей.