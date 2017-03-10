Новая выставка «Твоя обитель» откроется в галерее Цех

С 10 марта в галерее Цех будет расположена выставка художника из Якутии Феодосии Ивановой.

В представленных сериях картин «Птица-Любовь», «Терафимы Вечности», «Ангелы Судьбы», «Легенды», «Златые дни», «Твоя обитель» художник обращается к вечным темам, высоким понятиям Культуры – Красота, Любовь, Бытие.



Нетронутая северная природа, уникальная культура народов Севера пробудили интерес Феодосии к художественному творчеству и изучению мифопоэтики этнических традиций.

Решающее влияние на выбор художественного пути Феодосии оказала встреча с художником-космистом, участником группы «Амаравелла», учеником Рериха, Борисом Алексеевичем Смирновым-Русецким. Знакомство с ним обогатило мироощущение художника, открыло новые горизонты творческой мысли.

Творчество Феодосии разнообразно: оно включает в себя пейзажную живопись, сюжетные картины, орнаментальные композиции, графику, декоративно-прикладное искусство (батик, авторские украшения), иллюстрации, дизайн. Художник работает в техниках масляной пастели, акварели, масла.

Феодосия Иванова – неоднократный участник персональных и коллективных выставок художников-космистов в Музее имени Н.К. Рериха в Москве, член международного художественного фонда, представляла свои рабьоты в передвижных выставках по городам Западной Сибири, Якутии, Англии.

Выставка будет открыта с 10 марта до 27 марта. Вход свободный.

Галерея «Цех» работает по адресу: улица Пушкина, 13 А (административное здание за Псковским академическим театром драмы). С 16:00 до 19:00 ежедневно.