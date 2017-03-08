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Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта

08 Марта 2017 - 11:07
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Вы можете оставить свои вопросы в комментариях
Мошенничество, автомобильное хулиганство, квартирные кражи, административные правонарушения.

9 марта в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» подведём итоги 2016 года по криминогенной обстановке, раскрываемости преступлений, работе дружинников в Пскове.

На ваши вопросы ответит начальник городского УВД Сергей Сурин.
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 2
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Комментарии

Василий
08 Марта 2017 - 11:44
Когда уже возбудят уголовное дело в отношении премьер- министра Медведева Д.А. по факту выявленной коррупционной схемы Фондом Борьбы с Коррупцией?
Илья
08 Марта 2017 - 12:21
Скажите, почему в нашей доблестной полиции такой большой некомплект и когда этот вопрос ужебудет наконец снят?
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