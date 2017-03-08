Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта

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Мошенничество, автомобильное хулиганство, квартирные кражи, административные правонарушения.9 марта в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» подведём итоги 2016 года по криминогенной обстановке, раскрываемости преступлений, работе дружинников в Пскове.На ваши вопросы ответит начальник городского УВД Сергей Сурин.1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью