Аналитики: На косметике и парфюмерии для женщин мужчины сэкономили
Аналитики Яндекс.Денег изучили, как изменился спрос жителей Северо-Западного региона на популярные товары перед Международным женским днём и Днём защитника Отечества. Для этого они сравнили, как люди оплачивали онлайн-покупки за неделю до 8 марта и 23 февраля.
Цветы, косметика и одежда
В этом году к Международному женскому дню пользователи оплатили в 3,3 раза больше заказов в цветочных интернет-магазинах, чем ко Дню защитника Отечества. Средний чек за букет к женскому празднику — 1922 рубля, а к мужскому — почти вдвое меньше, 1153 рубля.
А вот число покупок косметики и парфюмерии к 8 Марта снизилось почти на треть по сравнению с Днём защитника Отечества. Уменьшился и средний чек: перед 23 февраля покупатели в среднем за раз тратили на такие товары 3286 рублей, а перед Международным женским днём — 1984 рубля.
Перед женским праздником также вырос интерес пользователей к интернет-магазинам одежды и аксессуаров: по сравнению с 23 февраля число платежей в этой категории увеличилось на 7%. Перед 8 Марта средний чек здесь почти такой же, как был перед 23 февраля — 1665 рублей.
Книги и сувениры
Ещё одна популярная категория — сувениры и товары для хобби. Здесь число покупок к 8 Марта выросло на 47% по сравнению с количеством заказов, сделанных незадолго до Дня защитника Отечества. Перед Международным женским днём средний платёж за такие товары составил 1744 рубля, а перед 23 февраля — 1542 рубля.
В предпраздничные дни книги также пользуются повышенным спросом. В этой категории перед 8 Марта пользователи оплатили на 17% больше покупок, чем перед 23 февраля. Средний чек перед женским праздником составил 362 рубля, а перед мужским — 199 рублей.
Бытовая техника
Судя по динамике продаж, на 8 Марта бытовую технику пользователи будут дарить чаще, чем это делали на День защитника Отечества. Так, к Международному женскому дню пользователи оплатили на 43% больше покупок в этой категории, чем к 23 февраля. Средний чек за электротовары к 8 Марта составил 2860 рублей, к 23 февраля он был примерно втрое меньше — 995 рублей.
|
Категория
|
Изменение числа покупок перед 8 марта по сравнению с 23 февраля
|
Средний чек перед 23 февраля, руб.
|
Средний чек перед 8 марта, руб.
|
Цветы
|
на 230% больше
|
1153
|
1922
|
Сувениры и товары для хобби
|
на 47% больше
|
1542
|
1744
|
Бытовая техника и электроника
|
на 43% больше
|
995
|
2860
|
Книги
|
на 17% больше
|
199
|
362
|
Одежда и аксессуары
|
на 7% больше
|
1666
|
1665
|
Косметика и парфюмерия
|
на 27% меньше
|
3286
|
1984
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