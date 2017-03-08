В ночь на 8 марта спасатели дважды выезжали на ЧП
08 Марта 2017 - 10:13Главная → Хроника дня
В Гдове произошло ДТП, в палкинской деревне - пожар
В 02:49 08 марта поступило сообщение о ДТП по адресу: Гдовский район, г.п. Гдов, д. Хохлово с участием легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Информация о пострадавших уточняется.
В 04:43 08 марта поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Палкинский район, Новоуситовская волость, д. Грибули. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.
ВАЖНО
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.
В 04:43 08 марта поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Палкинский район, Новоуситовская волость, д. Грибули. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.
ВАЖНО
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.
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