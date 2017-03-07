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Новый федеральный инспектор Андрей Калинин представлен на заседании администрации Псковской области

07 Марта 2017 - 10:54
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Губернатор Андрей Турчак представил нового главного федерального инспектора по Псковской области Андрея Калинина на заседании администрации региона во вторник, 7 марта.

«Уверен, что вхождение в должность у Андрея Николаевича много времени не займет», - отметил Андрей Турчак, передает корреспондент «Псковской правды». Глава региона напомнил, что Андрей Калинин с регионом знаком по своей предыдущей работе в органах прокуратуры и следственном управлении..

Андрей Турчак поздравил Андрея Калинина с «возвращением в родную гавань».

Напомним, с мая 2016 года Андрей Калинин до назначения в Псковскую область Андрей Калинин занимал должность главного федерального инспектора по Мурманской области.

С 2009 по 2014 год он возглавлял Следственноу управление СКР по Псковской области, затем занимал должность прокурора Гдовского района.

Информация о назначении Калинина главным федеральным инспектором по Псковской области появилась на официальном сайте полпреда в СЗФО 28 февраля.

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