Беглого вора поймали великолукские полицейские
07 Марта 2017 - 10:37Главная → Хроника дня
В Великих Луках задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в грабеже, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.
По версии следствия, в тёмное время суток 3 марта у дома по улице Пескарева неизвестный гражданин открыто похитил у 34-летней женщины кошелек с деньгами, после чего скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. Это – безработный, судимый горожанин, 1982 года рождения. Проводится расследование.
По версии следствия, в тёмное время суток 3 марта у дома по улице Пескарева неизвестный гражданин открыто похитил у 34-летней женщины кошелек с деньгами, после чего скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. Это – безработный, судимый горожанин, 1982 года рождения. Проводится расследование.
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