Беглого вора поймали великолукские полицейские

В Великих Луках задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в грабеже, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.



По версии следствия, в тёмное время суток 3 марта у дома по улице Пескарева неизвестный гражданин открыто похитил у 34-летней женщины кошелек с деньгами, после чего скрылся.



По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. Это – безработный, судимый горожанин, 1982 года рождения. Проводится расследование.