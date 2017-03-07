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Александр Котов: Нам, мужчинам, сложно понять, как вам удаётся все успевать

07 Марта 2017 - 11:50
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Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил женщин с 8 марта
«Милые женщины!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас со светлым и прекрасным праздником 8 Марта!

Международный женский день – это замечательный повод признаться вам в искренней любви и глубоком уважении, еще раз осознать, какую важную роль вы играете в жизни каждого человека и всего общества. 

Женщина – начало всех начал. Вы наполняете жизнь истинным смыслом и украшаете наш мир, привнося в него тепло, добро, любовь, гармонию и созидание. Вы обладаете уникальным набором качеств:
нежностью и легкостью, силой и терпением, мудростью и милосердием. Нам, мужчинам, сложно понять, как вам удается все успевать: окружить своих близких заботой, добиться профессиональных успехов, прекрасно выглядеть и постоянно самосовершенствоваться.   

Дорогие женщины, еще раз от всей души поздравляю вас с праздником! Пусть в вашей жизни будет поменьше хлопот и огорчений и как можно больше счастливых и радостных дней!»
 
Председатель Псковского областного Собрания депутатов А.А. Котов
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