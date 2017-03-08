Андрей Турчак: Всё самое лучшее и доброе в мире олицетворяется с вами

Губернатор Псковской области поздравил женщин с 8 марта

С уважением, губернатор Псковской области Андрей Турчак

«Дорогие женщины!Поздравляю вас с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!Все самое лучшее и доброе в мире олицетворяется с вами: любовь, нежность, верность.Вы создаете семейный уют, болеете душой за детей и внуков, в трудную минуту поддерживаете нас терпением и мудрым советом. Своим упорством и талантами вы добиваетесь успехов на работе и при этом всегда остаетесь любящими, обаятельными и нежными.Милые женщины! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! С праздником!»