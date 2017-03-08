8 Марта 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
+3 .. +5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Андрей Турчак: Всё самое лучшее и доброе в мире олицетворяется с вами

08 Марта 2017 - 00:01
Главная → Хроника дня
Губернатор Псковской области поздравил женщин с 8 марта
«Дорогие женщины!

Поздравляю вас с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Все самое лучшее и доброе в мире олицетворяется с вами: любовь, нежность, верность.

Вы создаете семейный уют, болеете душой за детей и внуков, в трудную минуту поддерживаете нас терпением и мудрым советом. Своим упорством и талантами вы добиваетесь успехов на работе и при этом всегда остаетесь любящими, обаятельными и нежными.

Милые женщины! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! С праздником!»
 
С уважением, губернатор Псковской области Андрей Турчак
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Весна. Псков. ДорогиВесенняя «ART-ель». Псковские мастера показали свои работыВ Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й ротыПыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнес
Весь фото архив

Видео

Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билета
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 1 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50