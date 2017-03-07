Около 600 десантников высадились в Псковской области в ходе российско-белорусского учения. Для выброски союзного десанта и военной техники были задействованы 6 самолетов Ил-76МД. Десантирование проводилось парашютным способом на системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров.



По замыслу учения десантники двух стран после приземления захватили и удерживали аэродром условного противника, уничтожили пункты управления и наведения авиации и обеспечили безопасную высадку основных сил десанта посадочным способом из вертолетов Ми-8.