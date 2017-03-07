​Печорская школа отмечает свое 70-летие

За эти годы школу окончили 800 учащихся, из которых 72 – с отличием. 59 выпускников своей профессией избрали музыку, 15 преподавателей школы составляют ее бывшие выпускники. Подавляющее большинство детей учатся успешно, с интересом относятся к занятиям, принимают участие во всех мероприятиях школы. Концерты, конкурсы, фестивали стали постоянной школьной практикой. Учащиеся Печорской детской школы искусств успешно участвуют в открытых конкурсах юных исполнителей, посвященных Н.А. Римскому-Корсакову и М.П. Мусоргскому, конкурсе классических ансамблей, областных олимпиадах по сольфеджио и музыкальной литературе, в концертах «Юные дарования Псковщины».

