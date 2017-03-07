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​Киноконцертный зал Опочецкого дома культуры преобразился

07 Марта 2017 - 15:02
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Пол в зале покрыли линолеумом, переделали ступеньки, ведущие из зала на сцену, сообщает газета «Красный маяк». Покрытие ступенек напоминает темно-красную дорожку, по которой обычно на торжественных мероприятиях проходят победители. Также в зале установили новые кресла. Кинооборудование уже получено. В ближайшее время начнется его монтаж. А первый киносеанс планируется к концу весны. На оборудование кинозала Дом культуры получил около 5 млн. рублей – это средства федеральной программы из Фонда кино. 
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