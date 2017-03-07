​Киноконцертный зал Опочецкого дома культуры преобразился

Пол в зале покрыли линолеумом, переделали ступеньки, ведущие из зала на сцену, сообщает газета «Красный маяк». Покрытие ступенек напоминает темно-красную дорожку, по которой обычно на торжественных мероприятиях проходят победители. Также в зале установили новые кресла. Кинооборудование уже получено. В ближайшее время начнется его монтаж. А первый киносеанс планируется к концу весны. На оборудование кинозала Дом культуры получил около 5 млн. рублей – это средства федеральной программы из Фонда кино.

