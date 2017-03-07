На нескольких улицах Великих Лук заменили светильники

В Великих Луках на улицах Рабочий Поселок и Мелиораторов установлена новая линия освещения протяженностью 705 метров. Вопрос качественного освещения неоднократно поднимали жители этих улиц. Раньше стояли старые фонари, которые то работали, то не работали, и освещение было неважное. Теперь от дома № 28 на улице Рабочий Поселок до границы городской черты на улице Мелиораторов появились 23 железобетонные опоры, на которых смонтированы современные светодиодные светильники.

