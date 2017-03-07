На нескольких улицах Великих Лук заменили светильники
07 Марта 2017 - 14:21Главная → Хроника дня
В Великих Луках на улицах Рабочий Поселок и Мелиораторов установлена новая линия освещения протяженностью 705 метров. Вопрос качественного освещения неоднократно поднимали жители этих улиц. Раньше стояли старые фонари, которые то работали, то не работали, и освещение было неважное. Теперь от дома № 28 на улице Рабочий Поселок до границы городской черты на улице Мелиораторов появились 23 железобетонные опоры, на которых смонтированы современные светодиодные светильники.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
07 Марта 2017
- Около 600 десантников высадились в Псковской области17:25
- Печорская школа отмечает свое 70-летие15:55
- Киноконцертный зал Опочецкого дома культуры преобразился15:02
- На нескольких улицах Великих Лук заменили светильники14:21
- Весна в Пскове началась почти с температурного рекорда13:33
- Псков в ТОПе13:26
- Псковские парапланеристы совершили традиционный перелет в Новгородской области12:54
- У домов и кафе Пскова появятся объявления с просьбами сообщать полиции о пьяных водителях12:09
- Александр Котов: Нам, мужчинам, сложно понять, как вам удаётся все успевать11:50
- В Пскове появилось уличное освещение на участке от Инженерной до Силово-Медведово11:41
- Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса»11:06
- Филиалу псковской поликлиники купили новое оборудование11:05
- Новый федеральный инспектор Андрей Калинин представлен на заседании администрации Псковской области10:54
- Областной суд признал законным отказ в проведении гей-парада в Пскове10:51
- Беглого вора поймали великолукские полицейские10:37
- В Пскове объявили конкурс на лучший эскиз Ганзейского знака10:27
- Утвердили расписание ЕГЭ 2017 года09:58
- В ПсковГУ начнут учить «на врача» с 2018 года09:39
- «Газпром газораспределение Псков» завершил реконструкцию газопровода в центральной части города06.03, 17:31
- Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам06.03, 17:31
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Чиновников накажут за ОДН
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Армен Мнацаканян: Теперь Чеченцы должны приехать в Псков
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Галина Григорьевна: Я всю неделю после статьи заснуть не могла
Фото
Весна. Псков. ДорогиВесенняя «ART-ель». Псковские мастера показали свои работыВ Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й ротыПыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнесВесь фото архив
Видео
Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билетаВесь видео архив