Весна в Пскове началась почти с температурного рекорда

1 марта воздух в городе прогрелся до 5,5 градуса, сообщает пресс-служба Гидрометцентра. Это значение близко к рекордному в 5,8 градуса, которое было зафиксировано в 1989 году. Первый день календарной весны в Санкт-Петербурге стал самым теплым в истории. К 12:00 температура воздуха достигла плюс 6,2 градуса, превысив абсолютный максимум дня, который был отмечен в 1989 году и составлял 5 градусов.



В Петрозаводске термометр показал 3 градуса. Предыдущий температурный рекорд в 4,5 градуса в этом городе был установлен в 1948 году.