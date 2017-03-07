Псков в ТОПе

Псков вошел в топ-10 городов у туристов для отдыха на 8 Марта. Он занимает девятое место. Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания вдвоем с 7 по 9 марта. Также в десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Екатеринбург и Вологда.



В Пскове туристы заплатят за проживание в среднем 2,8 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего проживание обойдется в Нижнем Новгороде (в среднем 2,6 тыс. рублей в сутки), а дороже всего – в Сочи (3,5 тыс. рублей). Первую десятку зарубежных городов, популярных для путешествий вдвоем на 8 Марта, составляют Минск, Рига, Таллин, Тбилиси, Баку, Ереван, Барселона, Будапешт, Рим и Вена.