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Псковские парапланеристы совершили традиционный перелет в Новгородской области

07 Марта 2017 - 12:54
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В субботу, 4 марта, около 20 пилотов псковского клуба парапланеристов совершили традиционный перелет из деревни Новолок в Рдейский Успенский монастырь. Об этом  сообщил организатор и руководитель клуба Мирон Антипов.

– Мы проводим такие перелеты каждый год. Ранее в них принимали участие около 100 пилотов, но в этом году мы решили провести в сокращенном варианте, поэтому в этот раз только 20 пилотов, – рассказал Антипов.

Перелет прошел без происшествий, все участники успешно долетели. 

– В следующем году мероприятие планируется расширить, набрать большее количество участников, – отметил он.
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