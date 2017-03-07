Псковские парапланеристы совершили традиционный перелет в Новгородской области

В субботу, 4 марта, около 20 пилотов псковского клуба парапланеристов совершили традиционный перелет из деревни Новолок в Рдейский Успенский монастырь. Об этом сообщил организатор и руководитель клуба Мирон Антипов.



– Мы проводим такие перелеты каждый год. Ранее в них принимали участие около 100 пилотов, но в этом году мы решили провести в сокращенном варианте, поэтому в этот раз только 20 пилотов, – рассказал Антипов.



Перелет прошел без происшествий, все участники успешно долетели.



– В следующем году мероприятие планируется расширить, набрать большее количество участников, – отметил он.