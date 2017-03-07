У домов и кафе Пскова появятся объявления с просьбами сообщать полиции о пьяных водителях

В Псковской области стартовал новый проект по безопасности дорожного движения «Сообщи, где едет зло!».



В рамках нового проекта предусмотрено много мероприятий. Так, на остановках общественного транспорта, в подъездах многоквартирных домов, вблизи кафе и ресторанов сотрудники Госавтоинспекции, общественники, школьники, члены родительских комитетов размещают объявления, в которых обращаются к псковичам с призывом сообщать о водителях, которые после употребления спиртного садятся за руль автомобилей.

Кстати Только за 2016 год в области зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий, на момент совершения которых водители транспортных средств находились в состоянии алкогольного опьянения.