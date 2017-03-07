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В Пскове появилось уличное освещение на участке от Инженерной до Силово-Медведово

07 Марта 2017 - 11:41
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В Пскове прокуратура добилась организации уличного освещения на участке от улицы Инженерной до поселка Силово-Медведово. Прокурор направил в Псковский городской суд исковое заявление с требованием возложить на администрацию города обязанность организации уличного освещения. Как отметили в надзорном ведомстве, его отсутствие на указанном участке создавало предпосылки для совершения там правонарушений вечером и ночью.

Требования прокурора были удовлетворены, на орган исполнительной власти возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время судебное решение исполнено, права граждан на безопасные условия проживания восстановлены. Всего на проведение строительно-монтажных работ были израсходованы средства в размере более 380 тыс. рублей.
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