В Пскове появилось уличное освещение на участке от Инженерной до Силово-Медведово

В Пскове прокуратура добилась организации уличного освещения на участке от улицы Инженерной до поселка Силово-Медведово. Прокурор направил в Псковский городской суд исковое заявление с требованием возложить на администрацию города обязанность организации уличного освещения. Как отметили в надзорном ведомстве, его отсутствие на указанном участке создавало предпосылки для совершения там правонарушений вечером и ночью.



Требования прокурора были удовлетворены, на орган исполнительной власти возложены соответствующие обязанности.



В настоящее время судебное решение исполнено, права граждан на безопасные условия проживания восстановлены. Всего на проведение строительно-монтажных работ были израсходованы средства в размере более 380 тыс. рублей.