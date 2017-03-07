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Филиалу псковской поликлиники купили новое оборудование

07 Марта 2017 - 11:05
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Терапевтическое отделение филиала Псковской городской поликлиники, расположенного по адресу Киселева, 8, пополнилось новым медицинским оборудованием.

– Отделение открылось недавно, 9 января. Мы уже здесь почти обжились, теперь организовали лабораторию, которая работает как мини-поликлиника. Сейчас мы дооснащаем отделение, у нас есть необходимый дефибриллятор, аппарат ЭКГ, закупили новый анализатор мочи, который стоит почти 70 тысяч рублей, – рассказала главный врач филиала Галина Неваленная. – Здание филиала поликлиники  недавно отремонтировали, приобрели новую мебель.

Медицинское учреждение на улице Киселева, 8 призвано разгрузить поликлинику №2 на улице Коммунальной. В филиале ведут прием пять участковых терапевтов, которые готовы принять от 7 до 10 тыс. человек – население близлежащих улиц (ул. Конная, Пароменская, Ольгинская набережная, Красноармейская, Р. Люксембург, М. Горького, Петровская, Коммунальная, Киселева, Кузбасской дивизии).
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