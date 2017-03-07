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В Пскове объявили конкурс на лучший эскиз Ганзейского знака

07 Марта 2017 - 10:27
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В рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням  в Пскове в 2019 году Управление культуры города проводит конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака. 

Заявки на участие и конкурсные материалы принимают до 16:00 14 апреля 2017 года по адресу: улица Ленина, 3 (Управление культуры). Лучшие работы конкурса обещают отметить грамотами, победитель получит денежное вознаграждение 30 тысяч рублей.

Конкурс проводят в один этап. Его участниками могут быть отдельные авторы или авторские коллективы, юридические и физические лица: скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, студенты профильных учебных заведений, любые заинтересованные лица, а также творческие коллективы, проектные организации, художественные мастерские и т. д. Каждый участник вправе представить несколько эскизных проектов. Возможное место установки знака – сквер, ограниченный Советской набережной и улицей Леона Поземского, между домами №8 и №20 на улице Леона Поземского. Более подробную информацию можно получить по телефону (8112) 29-11-04.

Мнение горожан при выборе эскиза-победителя тоже обещают учесть, поэтому организуют выставку представленных на конкурс эскизных проектов. Адрес и сроки проведения выставки сообщат дополнительно.

Ганзейский знак установлен в Великом Новгороде. Круглая гранитная плита символизирует стол переговоров, за которым все участники равны. По окружности выложены цветной мозаикой гербы 16 стран-участниц Новой Ганзы. Струящаяся вода фонтана символизирует движение, непрерывное обновление, жизнь. Часть композиции – скульптура в виде двух стилизованных древних судов, вместо парусов у них сплетенные кроны деревьев, символ единения стран и времен.
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