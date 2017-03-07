В ПсковГУ начнут учить «на врача» с 2018 года
07 Марта 2017 - 09:39Главная → Хроника дня
В Псковском государственном университете в 2018 году будет открыт факультет «Лечебное дело».
Договоренности об этом были достигнуты руководством региона в Москве на совещании помощника президента РФ Андрея Фурсенко по вопросу выполнения поручения президента об обеспечении Псковской области медицинскими кадрами.
– До 15 марта регион отправит заявку на лицензирование этой образовательной программы, – пояснили в пресс-службе.
Губернатор Псковской области Андрей Турчак заручился поддержкой министра образования и науки РФ Ольги Васильевой в приобретении для факультета необходимого учебного оборудования, а также подписал заявку на получение контрольных цифр приема абитуриентов в Псковский госуниверситет на 2018 год по программе «Лечебное дело».
В настоящее время в Псковском государственном университете ведут подготовку специалистов по направлениям «медицинская биохимия» и «медицинская кибернетика» - на факультете естественных наук, медицинского и психологического образования. Напомним, этот факультет открыли в 2013 году. А в 2015 году Псковской областной больнице был присвоен статус клинической, что дает возможность медучреждению стать базой для подготовки специалистов сферы здравоохранения.
Сейчас в Псковской области остро стоит проблема нехватки кадров в отрасли здравоохранения. Каждый врач фактически работает за двоих.
Договоренности об этом были достигнуты руководством региона в Москве на совещании помощника президента РФ Андрея Фурсенко по вопросу выполнения поручения президента об обеспечении Псковской области медицинскими кадрами.
– До 15 марта регион отправит заявку на лицензирование этой образовательной программы, – пояснили в пресс-службе.
Губернатор Псковской области Андрей Турчак заручился поддержкой министра образования и науки РФ Ольги Васильевой в приобретении для факультета необходимого учебного оборудования, а также подписал заявку на получение контрольных цифр приема абитуриентов в Псковский госуниверситет на 2018 год по программе «Лечебное дело».
В настоящее время в Псковском государственном университете ведут подготовку специалистов по направлениям «медицинская биохимия» и «медицинская кибернетика» - на факультете естественных наук, медицинского и психологического образования. Напомним, этот факультет открыли в 2013 году. А в 2015 году Псковской областной больнице был присвоен статус клинической, что дает возможность медучреждению стать базой для подготовки специалистов сферы здравоохранения.
Сейчас в Псковской области остро стоит проблема нехватки кадров в отрасли здравоохранения. Каждый врач фактически работает за двоих.
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Хроника дня
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