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Короткое замыкание сожгло дом под Новосокольниками

06 Марта 2017 - 14:12
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Вечером 5 марта на пульт дежурному поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Струги Новосокольнического района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС, на место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №19 на одной автоцистерне в составе 3 человек. В результате пожара сгорел жилой дом, от огня спасено: соседний жилой дом и две хозяйственные постройки. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В связи с этим, псковские спасатели напоминают о необходимости быть крайне осторожными при обращении с электрическим оборудованием и сетью.

Пожарная безопасность электропроводок обеспечивается соблюдением следующих основных требований:

• правильным выбором вида электропроводки и способа ее прокладки;
• соответствием вида электропроводки и характеристик используемых проводов, кабелей и труб допустимым способам прокладки по поддерживающим основаниям и конструкциям;
• правильным выбором электрозащиты;
• электропроводки должны удовлетворять всем требованиям окружающих условий;
• удобная прокладка кабелей, которая способствует быстрой локализации очага пожара;
• монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.
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