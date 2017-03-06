Короткое замыкание сожгло дом под Новосокольниками

Вечером 5 марта на пульт дежурному поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Струги Новосокольнического района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС, на место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №19 на одной автоцистерне в составе 3 человек. В результате пожара сгорел жилой дом, от огня спасено: соседний жилой дом и две хозяйственные постройки. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри дома.



В связи с этим, псковские спасатели напоминают о необходимости быть крайне осторожными при обращении с электрическим оборудованием и сетью.



Пожарная безопасность электропроводок обеспечивается соблюдением следующих основных требований:



• правильным выбором вида электропроводки и способа ее прокладки;

• соответствием вида электропроводки и характеристик используемых проводов, кабелей и труб допустимым способам прокладки по поддерживающим основаниям и конструкциям;

• правильным выбором электрозащиты;

• электропроводки должны удовлетворять всем требованиям окружающих условий;

• удобная прокладка кабелей, которая способствует быстрой локализации очага пожара;

• монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.