Доверчивая псковичка сняла порчу за три золотистых кольца

Неизвестная злоумышленница под предлогом снятия порчи завладела имуществом псковички. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



По версии следствия, в Пскове днём 4 марта в торговый павильон на улице Коммунальной зашла неизвестная женщина лет пятидесяти, одетая в темную одежду. И под предлогом снятия порчи обманным путем похитила у работницы три кольца золотистого цвета, после чего скрылась.



Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Важно В этой связи полиция призывает граждан проявлять бдительность и предельную осмотрительность в общении с незнакомцами. При возникновении подобных ситуаций постарайтесь запомнить приметы мошенников и незамедлительно обращайтесь в полицию.