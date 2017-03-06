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Доверчивая псковичка сняла порчу за три золотистых кольца

06 Марта 2017 - 14:06
Главная → Хроника дня
Неизвестная злоумышленница под предлогом снятия порчи завладела имуществом псковички. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в Пскове днём 4 марта в торговый павильон на улице Коммунальной зашла неизвестная женщина лет пятидесяти, одетая в темную одежду. И под предлогом снятия порчи обманным путем похитила у работницы три кольца золотистого цвета, после чего скрылась.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
 

Важно

В этой связи полиция призывает граждан проявлять бдительность и предельную осмотрительность в общении с незнакомцами. При возникновении подобных ситуаций постарайтесь запомнить приметы мошенников и незамедлительно обращайтесь в полицию.
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