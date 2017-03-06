Озвучены данные о толщине льда на водоёмах Пскова

В Пскове введен запрет выхода на лед водных объектов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.



В связи с неустойчивыми метеорологическими условиями, связанными с перепадами температуры окружающего воздуха, подразделением аварийно-спасательной службы Псковской области была проведена разведка ледового покрытия реки Великой на участке от железнодорожного моста до Псковского озера. Толщина льда составила: от железнодорожного моста до моста 50-летия Октября – 45 см, у моста 50-летия Октября – 25 см, в районе городского пляжа - 35 см, у Ольгинского моста – 12 см, в районе Кремля – 30 см, в районе устья реки Псковы – 25 см, в районе ЖБИ-1 – 30 см, у моста Александра Невского – 30 см, в районе Снятной Горы – 30 см.