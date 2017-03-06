В пресс-центре «Псковской правды» обсудят летний отдых детей

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Кто сможет отдохнуть со скидкой в лагерях региона в этом году? Сколько человек примет область? Как правильно выбрать лагерь для ребенка?На эти и другие вопросы 15 марта в пресс-центре «Псковской правды» ответит директор ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления Псковской области»1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью