6 Марта 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
0 .. +2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

В пресс-центре «Псковской правды» обсудят летний отдых детей

06 Марта 2017 - 11:26
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Задавайте свои вопросы в комментариях под этой новостью
Кто сможет отдохнуть со скидкой в лагерях региона в этом году? Сколько человек примет область? Как правильно выбрать лагерь для ребенка?

На эти и другие вопросы 15 марта в пресс-центре «Псковской правды» ответит директор ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления Псковской области» Татьяна Богданова.
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Весенние дороги ПсковаВесенняя «ART-ель». Псковские мастера показали свои работыВ Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й ротыПыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнес
Весь фото архив

Видео

Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билета
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 1 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50